Yao var endnu engang på pletten i Thisted-sejr

FODBOLD:Thisted FC tilspillede sig søndag tre point mere til stillingen i 2. division. Det gjorde thyboerne med en hjemmesejr på 1-0 over hovedstadsklubben B93.

Yao Dieudonne var endnu engang på pletten for hjemmeholdet, da han mod slutningen af første halvleg scorede kampens eneste mål. Det gjorde han på et hjørnespark, hvor bolden efter lidt klumpspil havnede for fødderne af ham. Angriberen sparkede bolden i mål, og scorede for tredje kamp i træk.

- Vi havde forberedt os godt på B93, for det er et vanvittigt godt hold på bolden. Vi stod lavt med en stram organisation, og så vidste vi, at det var et ungt hold, som engang imellem blotter sig, lyder det fra cheftræner Bo Thomsen, der havde store roser til sine spillere.

- Det var en forrygende defensiv præstation. B93 måtte ikke spille mellem os centralt, for så ville de dræbe os, men vi stolede på hinanden, og spillerne havde hinandens ryg gennem hele kampen.

Med 1-0-sejren spillede Thisted sig op på femtepladsen i 2. division med tre point op til Næstved på førstepladsen.

- Vi kan se os selv i øjnene efter kampen. Vi har haft en start med noget topfodbold og noget fodbold lige til skraldespanden, men syv point er jeg tilfreds med, siger Bo Thomsen.

Brabrand er næste opgave for Thisted, når aarhusianerne på søndag skal en tur forbi Lerpyttervej.