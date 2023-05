Ydmyg stjerne kan sætte et gyldent punktum i Aalborg

AALBORG:Onsdag spilles den første finale mellem Aalborg Håndbold og GOG. De danske giganter står igen over for hinanden i den direkte duel om guldmedaljerne i HTH Herreligaen.

Finalepladsen var svenske 26-årige Felix Claar i høj grad med til at sikre. I tredje semifinale mod Fredericia scorede Aalborg-stjernen hele 11 mål og kastede al tvivl om en nordjysk finaleplads til jorden. Nu kan han runde sine tre år i Aalborg Håndbold af med et nyt sæt guldmedaljer, inden han drager sydpå og tilslutter sig SC Magdeburg.

- Det har været en eksplosiv udvikling. Han er en fantastisk håndboldspiller, som var et stille gemyt, da han startede, men jeg skal love for, at han har taget alle med storm. Han er en af de ypperste på sin plads i hele verden. Vi er kede af at miste ham, men sådan er det en gang imellem, og vi glæder os over at have ham de sidste par kampe, siger direktør Jan Larsen.

Som erstatning på playmakerpladsen er slovenske Aleks Vlah hentet ind fra sommeren. Men man skal ikke forvente, at Felix Claars sko udfyldes på samme måde.

- Felix er en-til-en ikke mulig at erstatte. Til gengæld får vi andre kompetencer ind, som kan andre ting på et lige så højt niveau. Det bekymrer mig ikke. Lige nu handler det om at beholde ham på banen og gøre brug af hans kompetencer, siger cheftræner Stefan Madsen.

- Han fylder enormt meget - primært spillemæssigt. Han er en ydmyg og rolig person uden de store armbevægelser. Han lader håndboldspillet snakke, og det har han vist gennem lang tid. Jeg håber for alt i verden, at han får lov til at slutte af på højeste niveau, tilføjer han.

Uventet stort potentiale

Selvom Aalborg-lejren står i kø for at rose den snart forhenværende playmaker på holdet, var det ikke givet, at Felix Claar skulle blive så stor en stjerne, som det har vist sig. Inden han kom til Danmark, havde han tilbragt en årrække i den svenske liga, hvor Jan Larsen så et potentiale i den unge svensker, der skrev under med Aalborg som 22-årig. Men potentialet har vist sig at være større end forventet.

- Felix var i mange år i Alingsås, fordi han var så dygtig i en meget ung alder. Der havde jeg selvfølgelig set ham og set, hvad han kunne. Men jeg skal være ærlig og sige, at jeg nok ikke havde set ham brænde så meget igennem, som han har gjort. Han har udviklet sig helt fantastisk. Men ham holdt vi da øje med i et stykke tid, siger Aalborg-direktøren.

Selvom svenskeren snart forlader Aalborg, håber Jan Larsen alligevel på, at der ikke siges farvel - men derimod på gensyn - til en stjerne, som potentielt kan nå over 700 mål i den røde trøje, inden sæsonen er ovre.

- Der var stor interesse for ham, men vi gjorde alt, hvad vi kunne. Det skyldes jo også, hvad han selv vil prøve. Det bliver ikke den her gang, men vi har sagt til ham, at han kender adressen, og vi håber, at han kunne vende tilbage efter Tyskland, fortæller han.

På halgulvet kommer der også til at være afsavn, når Claar siger farvel. Særligt Aalborgs backer har nemlig levet højt på, at modstanderne giver playmakeren meget opmærksomhed.

- Han trækker tit to mand og skaber overtal til sine backs. Det er en fornøjelse at spille med en så dygtig spiller, og kommer man med de rette løb, skal man nok få nogle gode afslutninger med ham på banen. Jeg er imponeret over, hvad han har taget på sine skuldre. Han er trods alt ikke så gammel. Han er bare dygtig, siger Martin Larsen.

- Felix er ikke den, der med store armbevægelser fortæller, hvor dygtig han er. Det viser han på banen, og det vidner meget om ham som person, tilføjer højrebacken.

En anden forfatning

Efter semifinalerne mod Fredericia kan det meget vel se ud til, at Felix Claar har arbejdet sig op mod sit topniveau frem mod finalerne. Men Stefan Madsen påpeger, at netop semifinalemodstanderen passede den duelstærke playmaker godt.

- Fredericia var meget offensive og aggressive. Det passer ham godt, og det var fedt at se ham i kamp tre, hvor han satte tingene på plads. Mod GOG er det en lidt anden opgave, da de har et andet forsvar. Men det er mere offensivt, end vi har set tidligere, så det kan sagtens tænkes, at der er lidt rum for ham at løbe på, siger han.

Madsen forventer ligeledes, at finalerne får et andet præg end tidligere på året, hvor netop de to mandskaber stod over for hinanden i Champions League. Her trak fynboerne det længste strå og gik videre til kvartfinalerne, hvor FC Barcelona slog dem ud.

- Det er en anden periode, som vi er inde i nu. Vi er i en anden forfatning end dengang. Hjemmekampen afviklede vi flot, men vi har flere ressourcer i spil nu, selvom vi har folk siddende udenfor. Vi har arbejdet i en længere periode med de samme ting, og jeg tror på, at det gør os godt, siger træneren.

- Det sidder i baghovedet, at de tog pokalen på vores hjemmebane sidste år. Det sker ikke igen, tilføjer han resolut.

Første finale mellem Aalborg Håndbold og GOG spilles i Sparekassen Danmark Arena i Gigantium onsdag klokken 20.15.