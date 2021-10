Ydmygelse får ikke AaB-træner til at ryste på hånden før pokalkamp: - Jeg stoler på mine spillere

FODBOLD:AaB får hurtigt en mulighed for at revanchere sig for mandagens 2-5-blamage mod Viborg, når det torsdag aften gælder en udekamp mod FC Midtjylland i Sydbank Pokalens ottendedelsfinale.

Og den kamp kommer kærkomment, erkender cheftræner Martí Cifuentes.

- Det er rigtig rart med en stor kamp mod et stærkt hold i en for os vigtig turnering. Alle er opsatte på at vise, at mandag bare var en af de dage og ikke udtryk for vores generelle niveau, siger AaB-træneren.

Han var meget overrasket over, at hans hold kunne falde så dybt mandag aften.

- Ja, jeg er overrasket, og det har været en hård kamp for mig. Jeg var syg det meste af sidste uge, så jeg føler mig meget ansvarlig for, hvad der skete. Jeg kan ikke ændre det nu, og jeg forsøgte at være så tæt på holdet som muligt.

- Alle er selvfølgelig overraskede, for er der noget, vi har været gode til indtil mandag, har det været at holde et højt bundniveau. Når jeg analyserer kampen ordentligt, må jeg også sige, at det var en speciel kamp. Det er rigtigt, at vi ikke var gode, og at Viborg skabte mange chancer, men det var en speciel kamp med et specielt resultat. De to første mål faldt efter en VAR-dom og en isoleret hændelse.

- Det var den perfekte storm for os, men vi skal ønske Viborg tillykke, for de var gode, men nu må vi se fremad. Vi har analyseret, hvorfor vi ikke var gode, og vi har været ærlige over for hinanden, så vi har lært af det, siger Martí Cifuentes.

Mandagens ydmygelse får dog ikke AaB-træneren til at lave en masseudskiftning på sit hold frem mod torsdagens kamp i Herning.

- Nej, for jeg stoler på mine spillere. Det er nemt at begynde at tvivle efter sådan en kamp, men bortset fra i sidste uge har jeg jo set dem til træning hver dag. Jeg ved, hvor hårdt de arbejder, og derfor er jeg også sikker på, at vi kommer til at levere på et højt niveau i morgen. Måske taber vi, måske vinder vi, men jeg er sikker på, at vi går ud og viser, at mandag var en undtagelse, siger Martí Cifuentes.

I forhold til mandag er Mathias Ross tilbage efter endt karantæne. Forsvarskollegaen Anders Hagelskjær var også på træningsbanen onsdag, selv om han måtte udgå mod Viborg.

- Anders ser bedre ud, og han har haft en god træning. Han havde krampe i læggen og var lidt hæmmet i sine bevægelser. Vi ville ikke risikere noget, og derfor tog vi ham ud, men han er klar til i morgen, siger Martí Cifuentes.

Dermed er anfører Lucas Andersen fortsat eneste mand på skadeslisten. Spanske Rufo er dog heller ikke i betragtning til truppen, da han er på vej tilbage fra en knæskade.

- Han skal træne en hel uge uden nogen tvivl i nogen situationer. Det kan han forhåbentlig i næste uge, og klarer han den test, vil han være klar til at kunne indgå i kamptruppen igen, siger Martí Cifuentes.

