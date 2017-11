Yeboah overbeviste ikke hos AaB

FODBOLD: For halvanden uge siden kunne NORDJYSKE fortælle, at AaB testede Leeds-legenden Anthony Yeboahs 17-årige søn, Kelvin Yeboah.

På trods af fodboldblodet i årerne blev den unge offensiv-spiller sendt hjem med uforrettet sag.

- Han er sandsynligvis ikke en spiller, som kommer til AaB igen. Skal vi hente en lovende ung spiller fra udlandet, skal han være rigtig god. Den evaluering foretager vi, og vi er ikke hundrede procent overbeviste om, at knægten kan blive en fremtidig storspiller i AaB, siger sportschef Allan Gaarde.

Kelvin Yeboah efterlod ellers et godt indtryk, men i modsætning til blandt andre Christian Bassogog og Robert Kakeeto har han ikke taget ledelsen med storm, hvorfor de er varsomme med at investere i hans fremtidige udvikling.

- Vi er overbeviste om, at vi ikke skal have en masse udlændinge ind, som skal uddannes. Så skal de være særligt dygtige - også bedre end dem, vi har i forvejen. Vores primære fokus er at satse på nordjyske spillere og spillere fra vores samarbejdsklubber, siger sportschefen.

Intet er dog fuldstændig afgjort endnu, og klubben holder ifølge Allan Gaarde fortsat kontakt med den unge spiller.