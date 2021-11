Zinck efter nederlag: Jeg kan kun takke spillerne for indstillingen og indsatsen

FODBOLD:Der var stort set ensrettet trafik på Lyngby Stadion, da Jammerbugt FC var på besøg. I langt størstedelen af kampen rullede det ene angreb efter det andet ned mod Jammerbugts målmand Pape Seydou Ndiaye, der havde en blandet dag på kontoret. Der var nemlig både skidt og kanel fra keeperens side. Han var skyld i, at Lyngby blandt andet fik et indirekte frispark, da han samlede en bold op to gange i samme sekvens. Rezan Corlu udnyttede dog ikke den store chance.

Lyngby - Jammerbugt FC 3-0 (0-0) Mål: 1-0 Petur Knudsen (54), 2-0 Frederik Gytkjær (62), 3-0 Kasper Jørgensen (65) Jammerbugt FC’s hold (5-4-1): Pape Seydou Ndiaye - Aleksander Damnjanovic, Moussa Kamara, Nikolaj Lyngø, Mads Larsen, Solomon Onome Ogberahw (Emil Nielsen, 46. minut) - Omar Natami (Daniel Mortensen, 44. minut), Christian Rye, David Edvardsson, Bardhec Bytyqi (Ismael Sidibe, 69. minut) - Sead Gavranovic (Max Møller, 69. minut). Advarsler: Solomon Onome Ogberahw (29), Nikolaj Lyngø (35+42), Lasse Fosgaard (82), Ismael Sidibe (82), Mads Larsen (89) Udvisning: Nikolaj Lyngø (42) VIS MERE

Jammerbugt fik en enkelt stor chance til Sead Gavranovic, men han havde ikke taget skarpheden med til Lyngby. Det samme kunne også siges om Lyngbys Magnus Kaastrup, der burde have bragt hjemmeholdet foran.

Det samme kunne siges om flere af hans holdkammerater, der heller ikke havde skarpheden med ud til første halvleg. Derfor var stillingen 0-0 efter en halvleg, der fik en trist afslutning for Bo Zincks udvalgte. Forsvarsgeneral Nikolaj Lyngø ragede nemlig sin anden advarsel til sig kort før pausen, og nede med en mand virkede det umuligt for Jammerbugt at holde stand mod et velspillende hjemmehold.

De bange anelser blev gjort til realiteter, da Petur Knudsen gjorde det til 1-0 10 minutter efter pausen. Det var reelt afgørelsen på kampen, og så hjalp det ikke, at Pape Seydou Ndiaye så lidt uheldig ud ved en af de to efterfølgende Lyngby-scoringer. Jammerbugt-keeperen skal trods sine udfald på ingen måde lastes for nederlaget, der var et resultat af en kollektiv overmatchning fra Lyngbys side. Med nederlaget fik Bo Zinck ikke den udebaneafsked, som han havde ønsket sig. Kampen i Lyngby var nemlig sidste udekamp for Zinck i spidsen for Jammerbugt. Til nytår overgår han til en stilling som head of sport og overlader tøjlerne til den nuværende assistenttræner Nabil Trabelsi.

Lige nu har han dog mest travlt med at ærgre sig over de to karantæner, som defensiven bliver ramt i kølvandet på begivenhederne i Lyngby.

- Det er ikke kun Lyngøs karantæne, der irriterer mig. Mads Larsen ryger også i karantæne, og det irriterer mig helt vildt, at det ender sådan, for det betyder, at vi skal ud og sætte et helt nyt forsvar sammen til kampen mod Fremad Amager, siger Bo Zinck.

Spilletruppen havde i lighed med omgivelserne fået meldingen om Bo Zincks snarlige stop som cheftræner torsdag. Det har helt sikkert sat en masse tanker i gang hos den del af truppen, der i flere sæsoner har haft Zinck som fodboldmæssig ledestjerne. De lod sig imidlertid ikke påvirke til fredagens kamp.

- Jeg kan kun takke spillerne for indsatsen og indstillingen. Den var helt, som den skulle være, men uden at kommentere for meget på dommerens indsats, så må jeg bare konstatere, at det ikke kun var Lyngby, der gjorde det svært for os, siger Bo Zinck.

Nyheden om Bo Zincks stop som cheftræner i Jammerbugt FC har affødt en masse reaktioner i retning af hovedpersonen.

- Der har været en masse tilkendegivelser. Det er meget positivt. Et eller andet sted er jeg glad over, at folk interesserer sig for mig og for klubben. Det er altid skønt at finde ud af, siger Bo Zinck.

Sidste kamp med Bo Zinck som cheftræner i denne omgang bliver næste lørdag hjemme mod Fremad Amager.