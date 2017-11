Zinck får travlt

FODBOLD: Med tirsdagens exit i DBU Pokalen kan spillere og træner fra Jammerbugt FC gå på en tidlig juleferie.

Eller så meget juleferie, som det nu kan blive for en træner, der altid har mange jern i ilden.

- Vi mødes til en sidste træning torsdag, og så sender vi spillerne hjem med vintertræningsprogrammer og så videre, siger træner Bo Zinck.

Men selv har han også nok se at se til i de kommende måneder, inden holdet til foråret starter op i oprykningsspillet i 2. division.

- Vi har en hel del ting, der skal sættes i gang i hele klubben. Altså nogle større ændringer, som vi har kigget på i noget tid. Og så skal jeg jo også se, om jeg kan få fundet nogle flere spillere, der kan forstærke holdet i fremtiden. Og så håber jeg da, at der derudover kan blive tid til at holde lidt mere fri i weekenderne, end jeg har kunnet her i efteråret, siger han.

- Og så skal jeg i Parken og se FC København mod Sheriff Tiraspol. Det er jeg kommet til at love ungerne, griner han.