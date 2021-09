Zinck overstrålede Agger i Jammerbugt-triumf: - Vi kan være med i rækken

FODBOLD:Det hele handlede om en af de helt store profiler inden for dansk fodbold inden kampfløjt på Sparekassen Vendsyssel Arena søndag. Daniel Agger kom nemlig til Jetsmark som cheftræner for det kriseramte 1. divisionshold, HB Køge.

Flere af de fremmødte var på jagt efter fotos og autografer fra den tidligere Liverpool-spiller. Men efter opgøret mellem Jammerbugt og HB Køge, var det lokale Bo Zinck, der stod som den sejrige træner på boldbanerne mellem Kaas og Pandrup.

En målfest uden lige endte nemlig med en hjemmesejr. 4-3 vandt Den Blå Bølge efter et straffesparksmål af anfører Christian Rye, der sikrede sæsonens første sejr på hjemmebane.

- Det giver os lidt fred nu. Jeg er fortrøstningsfuld, og sådan en sejr giver lidt solskin over os. Hvis vi vinder i Nykøbing, er vi jo helt vildt godt med, siger manageren med henvisning til næste rundes oprykkerduel på Falster.

Jammerbugt FC ligger nemlig lige uden for top-seks i NordicBet Ligaen, selvom nordjyderne var klare favoritter til at tage en af nedrykningsplaceringerne. Det deltidsprofessionelle hold har nu samlet otte point efter otte kampe.

- Vi viste, at vi kan være med i den her række. Det er vores anden sejr, og vi kommer tilbage med høj moral efter en skidt hjemmekamp sidst (0-6 mod FC Helsingør, red.) og et nederlag i pokalturneringen. Men man kan godt se på os, at vi i visse dele af kampen løb tør for kræfter. Vi er bare ikke et fuldtidshold, og det kan man se, indrømmer Bo Zinck.

- Der har været andre kampe på hjemmebane, som kunne have endt med sejr. Så jeg synes, at vi fortjener de tre point, selvom kampen kunne have vippet til begge sider. Vi åd det sidste, der skulle til for at få sejren, tilføjer han.

Jammerbugt FC så meget mere organiserede ud i opgøret mod HB Køge i forhold til det smertende nederlag til FC Helsingør før landsholdspausen. Det var tre tilbagevendte profiler især med til at sikre. Lejesvenden David Edvardsson og de stedkendte profiler, Christian Rye og Sead Gavranovic, var nemlig tilbage efter skader og sygdom.

- De gav os tro på tingene. De kom ind og skabte ro. David og Rye løber nogle kilometer, som giver ro til vores midtstoppere. Generelt leverede vi bare som et hold. Det er det, som vi skal. Man skal ikke være for fin til at komme ind i 35 minutter og brænde igennem. Der var der mange, der gjorde. Vi havde 15 gode spillere med, og vi fremstod som et hold på hjemmebane, siger træneren.

- Der er en base, der skal være i orden. Der har vi allerede en 19-årig i David, som er en del af det. Det er lidt underligt at stå og snakke om på den måde, men han er bare et voldsomt talent, siger Bo Zinck om lejesvenden fra Malmø.

Med et langt frispark som assist til nordjydernes andet mål og en god aktion, der fremprovokerede det vindende straffespark, var den tilbagevendte svensker i høj grad med til at sikre sejren over HB Køge. Den klejne kilometermaskine havde ellers været væk fra grønsværen i en måned.

- De første to kampe med Christian inde på midten fungerede rigtig godt, og nu fortsætter vi bare. Det kører mellem os. Drengene på holdet er rare, og jeg kan godt lide stedet her. Det har slet ikke været et problem at falde til, lyder det fra Edvardsson.

- Det er meget rart. Vi holder sammen og hjælper hinanden, siger midtbanespilleren om sine landsmænd, der ligeledes har tilsluttet sig Jammerbugt som et produkt af samarbejdet med Malmö FF.

De otte point efter otte kampe har Jammerbugt FC blandt andet tilkæmpet sig imod de hold, der i skrivende stund ligger på de fem bedste placeringer i 1. division.