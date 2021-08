Zinck: Selv hvis man lukkede øjnene kunne man høre der var straffe

FODBOLD:Jammerbugt FC's træner Bo Zinck havde haft ekstra god tid til at forberede sine spillere på anden halvleg af den udsatte kamp mod FC Fredericia, der blev afviklet mandag aften.

- Det var den længste pause, jeg nogensinde har haft i en kamp. Vi fik snakket en masse scenarier igennem. Jeg ville hellere have været foran, da vi gik ind til anden halveg, men på sin vis er det lettere at gå ind til sådan en opgave, når man er bagud, for så kan du bare køre løs, siger Bo Zinck.

Jammerbugt fik i store dele af mandagens halvleg held til at dominere kampen, og enkelte gange var der optræk til farlige situationer. De farligste sekvenser fra hjemmeholdet var et par situationer, hvor man med god grund kunne appellere for et straffespark.

Se billeder nederst i artiklen

Da Valance Nambishi nedlagde Sead Gavranovic var alle på stadion mere eller mindre enige om, at FC Fredericia slap billigt, mens Jammerbugt havde en god sag, hvis den var røget for en dommer - altså en anden dommer end Lasse Graagaard, for han lod nemlig nåde gå for ret og vinkede spillede videre til kæmpe frustration for Bo Zinck.

- Vi står med en følelse af, at vi var bedst i begge halvlege, men vi blev straffet på nogle omstillinger. Prikken over i’et er, at hvis du havde lukket øjnene, så kunne du kontakten i den situation, så ingen kan være i tvivl om, at der var straffe, siger Bo Zinck, der bakkes op fra en måske lidt uventet kant.

- Fra min position vil jeg nok sige, at Jammerbugt skulle have haft straffespark i den situation, konstaterer altid meget objektive Michael Hansen, der i stedet for et straffespark dømt imod sig kunne se Oliver Olsen og Kristian Kirkegaard gøre det til 2-0 og 3-0 i de døende minutter.

- Hvis du slår op i avisen og ser, vi har tabt 0-3, så tænker du måske, at vi er blevet spillet ud af banen, men det er jo slet ikke tilfældet. Jeg er tilfreds med mange af de ting, vi gør, og hvis vi havde fået det straffe kunne kampen jo sagtens være tippet til vores fordel, for vi var godt spillende i den periode, siger Bo Zinck.

Ritter vendte hjem

I Fredericia-lejren var der en enkelt spiller, der følte sig meget hjemme trods status af udehold.

Nicolaj Ritter, der stammer fra Brovst, har nemlig tidligere spillet ungdomsfodbold i Jetsmark, inden han skiftede til AaB og siden til FC Midtjylland i 2007.

- Det er meget sjovt at være tilbage. Jeg var vant til at løbe rundt og træne på de baner her oppe bagved, så det sætter da en masse tanker i gang, når jeg nu kommer tilbage hertil, hvor det hele begyndte. Det får mig da til at tænke lidt over den karriere, jeg har haft, siger Nicolaj Ritter.

Der var flere af de lokale, der lige skulle hen og hilse på, mens interviewet foregik, men det var der også tid og overskud til hos Ritter, der måske er den eneste spiller udenfor Nordjylland, der er glad for, at der i denne sæson er hele tre nordjyske hold med landets næstbedste række.

- Det er skønt, at man familie kan komme forbi og se mig spille. Normalt sker det kun to gange i løbet af sæsonen, når vi møder Hobro og Vendsyssel ude, så det er helt fint med mig, at Jammerbugt også er rykket op, så er der i hvert fald en kamp yderligere, hvor de kan komme ud og se mig spille, siger Nicolaj Ritter, der vanen tro var defensivt stabil og offensivt tænkende på sin wingback.

Det er nok svært at forestille sig en returbillet til barndomsklubben, og så alligevel ikke helt. Der er nemlig et geografisk aspekt, der kan tale ind i, at Nicolaj Ritter en dag i fremtiden får mulighed for at repræsentere en nordjysk klub for første gang i sin seniorkarriere.

- Vi har valgt at bosætte os i Randers, hvor vi så kan være tæt på min svigerfamilie. Det er meget praktisk, når jeg er en del væk på grund af fodbolden. Så kan de hjælpe til, og det er fint. Man skal jo aldrig sige aldrig. Det kan da godt være, at jeg en dag ender i en nordjysk klub, men jeg har det godt i Fredericia, understreger Nicolaj Ritter.