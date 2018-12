Zinck siger ikke nej til AaB

FODBOLD: Efter forfremmelsen af Jacob Friis til cheftræner og Thomas Augustinussens karriereskift er AaB gået på juleferie uden assistenttrænere.

Blandt de kandidater som har været nævnt til posten er Jammerbugt FC‘s cheftræner Bo Zinck, Han har bragt klubben op i toppen af rækken og stod også i spidsen for Thisted FC, da klubben rykkede op i 1.division. Bo Zinck lægger ikke skjul på, at han er glad for sit arbejde i Jammerbugt, men kommer AaB på banen med et tilbud om en assistenttrænerstilling, vil han have meget svært ved at afvise det.

– Det vil være et stort job, når man er nordjyde, det er logik, og det kan man ikke sige nej til, hvis det kommer, lyder det blandt andet fra Bo Zinck i den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast Ripodsten.

Her har han selskab af Vejgaards cheftræner Christian Flindt Bjerg, som også forholder sig til sine muligheder for at vende tilbage til barndomsklubben i en trænerrolle. Sidste mand i panelet er sportsjournalist Søren Olsson, og der bliver blandt andet kåret årets spiller og årets skuffelse i de nordjyske superligaklubber samt uddelt nytårstorsk. Podcasten kan høres i iTunes, SoundCloud mv.