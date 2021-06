Zinck udelukker tømmermænd: Vi har en moralsk forpligtelse

FODBOLD:Når Jammerbugt FC's spillerbus lørdag morgen triller mod Holbæk, er der sikkert en enkelt eller to af spillerne, der helst vil tænke på den ventende fest, der skal finde sted, når bussen kører retur mod det nordjyske. Men står det til Bo Zinck er der ikke plads til mentale blundere i sæsonens sidste kamp.

- Nu skal vi møde Holbæk, som er en del af nedrykningskampen. Her har vi altså en forpligtelse til at tage kampen meget seriøst og spille den som en hver anden. Det kunne jo have været os, der var afhængig af, at et andet hold, der ikke havde noget at spille for, tog opgaven seriøst. Derfor har vi en moralsk forpligtelse til at gøre det samme, siger Bo Zinck.

Holbæk er inden sidste runde fanget under nedrykningsstregen, og kun en sejr kan sikre sjællænderne fortsat divisionsstatus.

- Jeg havde da håbet på, at vi skulle møde et hold, der ikke havde noget på spil, men det skal vi altså, og så skal vi gribe kampen seriøst an. Vi kommer ikke til at tage let på opgaven, forsikrer Bo Zinck, der kunne se et humørfyldt og sprudlende spillertrup give den gas til torsdagens træning, hvor der var alt andet end sommerferiefornemmelser at spore.

- Vi skal have lukket sæsonen på en ordentlig måde. Der skal ikke være nogen, der efterfølgende kommer og peger på os og beskylder os for at tage let på tingene, siger Bo Zinck.

Holbæk er afhængig af, at Thisted kan tage point mod Næsby. Næsby er nemlig det eneste hold, som Holbæk kan indhente og overhale med en sejr over Jammerbugt FC.