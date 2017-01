LISSABON: Lukas Spalvis skifter klub i Portugal, hvor Sporting har valgt at udleje den tidligere AaB-topscorer til Belenenses for resten af sæsonen.

Det meddelte Sporting sent tirsdag aften på sin hjemmeside.

En alvorlig knæskade har gjort, at den litauiske angriber endnu ikke har været i aktion i denne sæson, og nu bliver det altså i Belenenses, at Spalvis skal forsøge at finde frem til fordums styrke.