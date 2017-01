SUNDHED: Du tager måske som så mange andre hævn over julefedtet ved at dyrke ekstra meget motion her i januar, mens du flår farverige energidrikke og proteinbarer ned fra hylderne i supermarkedet og fitnesscentret for at give kroppen et sundhedsboost.

Men i virkeligheden er de ofte dyre produkter mere skadelige end gavnlige, hvis du gerne vil tabe dig. Det fortæller Martin Kreutzer, der er trænings- og ernæringsekspert og forfatter til flere bøger om samme emne.

- Det er i virkeligheden tomme kalorier, ligesom hvis du drikker sodavand eller spiser chokolade. Forskellen er bare, at det har en mere sund indpakning, så det signalerer muskelvækst og faste former i stedet for fedme og usundhed, men resultatet er det samme, siger han.

Spænder ben for vægttab

Han påpeger, at det kun er professionelle sportsudøvere, der forbrænder flere tusinde kalorier om dagen gennem træning, der kan få brug for for eksempel energidrikke eller proteinpulver.

Vi andre almindelige motionister får dækket behovet fint gennem almindelig kost.

- Hver eneste kalorie, du fylder på ved siden af din øvrige kost, spænder ben for din målsætning om at komme ned i vægt, understreger Martin Kreutzer, der til hver en tid anbefaler, at du indtager kulhydrater og proteiner gennem almindelig sund kost, hvor du også får andre gode næringsstoffer med.

Skal du træne efter arbejde, er det bedste råd at spise et måltid et par timer før træning bestående af for eksempel et stykke knækbrød med ost og et par gulerødder.

Reklame i fitnesscenteret

Det er dog ikke underligt, hvis du føler dig fristet af at købe proteintilskud og præstationsfremmende drikke. Fitnesscentre er nemlig i høj grad reklamesøjler for dyre vidundermidler, der ikke holder, hvad de lover, siger Per Brændgaard, der er cand-scient. i human ernæring og vejleder i ernæring og sundhed.

- Reklamer virker jo, og hvis du hver dag i dit fitnesscenter får at vide, at du skal tage de og de produkter, og alle andre også gør det, bliver man jo påvirket.

Per Brændgaard har af samme årsag selv meldt sig ud af sit lokale fitnesscenter i protest mod den voldsomme markedsføring af de dyre påståede sundhedsprodukter, der er en millionforretning på trods af meget billigere og sundere alternativer.

- En almindelig energibar koster måske ti gange så meget som en rugbrødsmad med hamburgerryg, og energibaren kan intet andet end rugbrødsmaden, tilføjer Martin Kreutzer, der også fortæller at en almindelig banan har præcis samme effekt som det populære energigel.

/ritzau/FOKUS