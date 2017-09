Sportsleder belurede kvinder: Skal udføre samfundstjeneste

AARHUS: En tidligere leder på orienteringslandsholdet fik tirsdag sin dom for beluring af kvindelige atleter skærpet.

Ud over de tre måneders betinget fængsel, som byretten idømte ham, lagde Vestre Landsret 80 timers samfundstjeneste oveni.

Retten fandt, at der var tale om systematiske krænkelser, som fandt sted over en årrække.

Retten lagde også vægt på, at holdlederen med sine handlinger svigtede den tillid, han nød blandt holdmedlemmerne.

Beluringen foregik i perioden fra 2010 til 2016, da 21 identificerede kvinder blev fotograferet og filmet, mens de var i bad og klædte om.

Optagelserne skete med spionkuglepenne med indbygget kamera.

Da kuglepennene ved et tilfælde blev opdaget, lagde den 55-årige holdleder straks kortene på bordet og tilstod.

Han forklarede i landsretten, at han blev fristet af samværet med de kvindelige atleter:

- Man er sammen med smukke piger, og man opdager, at de kuglepenne findes. Naiv som man er, tænker man: Hold da op, måske kan man optage noget spændende at se på, siger den tidligere holdleder.

Inden de tre dommere og domsmænd trak sig tilbage for at votere, fik han det sidste ord.

Her fortalte han, at sagen havde haft store personlige omkostninger for ham, og at han havde skiftet bopæl og levevej.

Lars Lindstrøm er sportschef i Dansk Orienterings-Forbund og afgav forklaring om sagen i landsretten.

Han fortæller, at forbundet og de berørte piger er lettet over, at der nu er sat punktum for sagen.

- Nu er fokus at få pigerne videre. De var selvfølgelig stærkt påvirket i månederne, efter sagen kom frem.

- Men de har været gode til at håndtere det, og vi har hjulpet de krænkede piger videre. De er heldigvis alle fortsat glade for at løbe, siger Lars Lindstrøm til Ritzau.

Han erkender, det er vanskeligt at sikre sig mod den form for krænkelser.

- Det er svært at stille noget op imod, men det, vi kan sikre, er at vi har regler for, hvordan vi håndterer den slags sager.

- Det er vigtigt at reagere prompte, og det har vi gjort, siger Lars Lindstrøm.

Holdlederen blev øjeblikkeligt sendt hjem fra de igangværende europamesterskaber i Tjekket, da det kom frem, at han havde lavet optagelserne af de nøgne og delvist afklædte piger.

/ritzau/