BRØNDERSLEV: Selv om der er lederkrise i Brønderslev Gymnastik Forening, arbejdes der på højtryk på at etablere et springcenter på Nordjyllands Idrætshøjskole og i et samarbejde med højskolen.

- Springgymnastik er sagen, fortæller formand for gymnastikforeningen, Lisbeth Andersen, og næstformand Randi Bækhøj Villadsen.

Der er gode springforhold i Pandrup Gymnastik- og Ungdomsforening samt i DGI-Huset i Aalborg, som tiltrækker unge.

- Vi er sikker på, at det kan tiltrække gymnaster og ledere, siger Lisbeth Andersen og Randi Bækhøj Villadsen.

Der er tale om et projekt til ca. 10 mio. kr., og der er behov for ca. 1.000 kvadratmeter.

Idrætshøjskolen er foruden i springmuligheder interesseret i at få fitness-faciliteter. I dag må eleverne benytte center ude i byen.

En gruppe bestående af forstander Ole Wille, formand for NIH, Jens Arne Hedegaard, Henrik Bækhøj, Rasmus Pølund og Randi Bækhøj Villadsen, alle gymnastikforeningen, direktør Inger Møller Nielsen fra DGI Nordjylland samt tidligere gymnastikleder og byrådsmedlem, Gitte Krogh.

Gitte Krogh har påtaget sig opgaven med at forsøge at skaffe penge til projektet.

Alle i udvalget har fået opgaver, som de skal forsøge at løse inden næste møde.

Lisbeth Andersen og Randi Bækhøj Villadsen fortæller, at der er en positiv stemning omkring planerne.

Der er rettet henvendelse til Brønderslev Kommune, for at høre om mulighederne for at bygge til højskolen.