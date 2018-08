Havde ikke et kørekort: Mødte op hos politiet i bil

HIMMERLAND: Godt med stoffer og sprut og så kneb det gevaldigt med kørekort.

Sådan kan bundlinjen mandag gøres op for politiet i Himmerland efter en weekend, der bød på godt med spritbilister samt bilister, der var påvirket af euforiserende stoffer - eller som havde valgt at køre bil uden kørekort.

Den mest bemærkelsesværdige episode stod en 22-årig mand fra Randers for, da han var tilsagt til at møde op på politistationen i Hobro. Manden valgte nemlig at ankomme i personbil, selvom han er frakendt retten til at føre bil.

Og da det ikke er første gang, manden kører rundt uden kørekort, valgte politiet at beslaglægge den 22-åriges bil.

En anden 22-årig mand fra Randers gjorde sig også uheldig bemærket, da han i Hadsund blev stoppet af en patrulje - han havde nemlig heller ikke noget kørekort. Han fik også konfiskeret sin bil.

En 57-årig mand fra lokalområdet lavede samme forseelse - hans valgte at køre bil i frakendelsesperioden og blev snuppet på Hadsundvej i Mariager

Senere var den gal med en 22-årig mand fra Støvringområdet, der blev standset af en patrulje på Hadsundvej i Arden. Han havde 0,64 gram hash på sig.

En 44-årig mand fra Nørresundby-området blev senere taget på E45 ved Skørping. Han havde en for høj promille.

Bagefter var den gal med en 25-årig mand fra Randers, der påvirket af euforiserende stoffer havde valgt at sætte sig bag rattet og køre på Viborgvej ved Aars. Ikke nok med det - manden havde heller ikke førerret til at køre bilen. Senere var det en 39-årig mand, der blevet taget ikke så langt derfra, da han også kørte bil uden førerret.

Weekendens sidste fangst var en 60-årig mand fra lokalområdet, der blev standset i bil på Skørpingvej ved Skørping - han havde heller ikke førerret.