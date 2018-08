Spritbilist havde bat i bilen

AALBORG: Natten til fredag stoppede politiet en bil, der kørte noget usikkert på motorvejen nær Nørresundby. Det skriver Nordjyllands Politi i dagens døgnrapport.

Den 21-årige bilist fik afprøvet alkometeret, der hurtigt slog ud med en promille på over 0.5.

Bilens kabine lugtede kraftigt af hash, så betjentene valgte at ransage bilen. Her fandt de både hash, en ziplock-pose indeholdende hvidt pulver samt et aluminiumsbat.

Bilisten blev sigtet for at køre bil i påvirket tilstand, at være i besiddelse af euforiserende stoffer samt for overtrædelse af våbenloven.