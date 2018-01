Spritbilist kørte én meter: Fængsel og kæmpebøde

BERGEN: En nordmand er idømt 21 dages fængsel samt en bøde på 160.000 norske kroner for i påvirket tilstand at have kørt cirka én meter i sin bil.

Episoden fandt sted i marts 2016.

Manden havde i en butik købt to flasker spiritus. Derefter kørte han videre til en restaurant og parkerede udenfor.

Spisestedet var lukket, så manden blev siddende i bilen en times tid og drak to øl samt en halv flaske spiritus.

Da restauranten åbnede, gik han ind og bestilte mad og en øl. Da han senere forlod stedet, fulgte indehaveren efter og fortalte manden, at han ikke var i stand til at køre bil.

Manden ignorerede advarslen og satte sig ind i bilen. Et andet vidne kontaktede politiet, hvorefter han åbnede døren i førerens side og forsøgte at standse kørslen. Da havde bilen bevæget sig cirka én meter.

Derefter kom politiet, og bilisten blev anholdt. Alkoholprøven viste senere en promille på over 2,5.

Manden nægtede i retten, at han havde kørt bilen, men nævningene troede ikke på ham. Det endte med en dom på tre ugers fængsel samt en bøde på 160.000 norske kroner. Det svarer til godt 124.000 danske kroner.

Bøden svarer til en månedsløn for manden, der er tandlæge.

- Sætter du en bil i bevægelse i beruset tilstand, så ryger du ind, siger Atle Heradstveit fra politiet i Bergen til Bergensavisen.

