Spritkontrol: 78 snuppet med for meget alkohol i blodet

NORDJYLLAND: En større indsats mod spirituskørsel over fire dage med indsats med betjente fra Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi fik et noget nedslående resultat.

Aktionerne mod spirituskørsel har fundet sted i dagene 18 til 22. juli på forskellige tider af døgnet i hele Vendsyssel med afslutning i Aalborg søndag morgen.

-. Resultatet var ikke særligt opmuntrende, da der blev taget 78 bilister med så meget alkohol i blodet, at de måtte afgive en blodprøve. Ligeledes var der fem bilister, der var påvirket af euforiserende stoffer, hvilket også resulterede i afgivelse af blodprøve, fortæller Nordjyllands Politi i en poressemeddelelse.

Især lørdag morgen og formiddag gik det stærkt. Her måtte hele 23 bilister afgive blod i forbindelse med kontroller i Skagen og på Skagensvej ved Hulsig.

Derudover blev der i dagene noteret 30, der ikke anvendte sele, 15 der talte i mobiltelefon under kørslen, fem der var frakendt kørekortet, 11 som ikke måtte køre køretøjet, som de anvendte, 15 knallerter, der kunne køre for hurtigt, et brugstyveri af personbil og mange andre færdselssager, lyder det i pressemeddelelsen.