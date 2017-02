AALBORG: En kommende analyse af, hvordan værdien af de kommunale arealer ved spritgrunden optimeres, får sammen med andre forhold Venstre til at slække på kravet om offentligt udbud af den kommunale jord, der indgår i planerne.

Med andre ord: Kommunen vil forsøge at tjene mest muligt på spritgrunden.

Det er konklusionen, efter at by- og landskabsudvalget og magistraten mandag på et fællesmøde drøftede den omstridte sag, der udsprang af by- og landskabsforvaltningens forslag om at sælge jorden uden offentligt udbud og derfor havde søgt Statsforvaltningen om at dispensere fra udbudsreglerne.

På mødet nikkede magistraten ja til at udskyde beslutningen om salgsmetode, indtil Statsforvaltningens afgørelse foreligger.

Endvidere skal der, før endelig vedtagelse af lokalplanen, som nævnt foreligge en økonomisk analyse af, hvordan værdien af de kommunale arealer (selve havnefronten og Fjordmarken, red.) optimeres.

Flere partier, heriblandt Venstre, har ellers tidligere stillet krav om, at kommunens jord skulle i offentligt udbud, men den kommende analyse af kommunens udbytte ved de to salgsformer fik Venstre til at acceptere en udskydelse af valget af salgsform.

Et visionært projekt

Et ønske om ikke at blokere for processen spiller ifølge Venstres borgmesterkandidat rådmand Tina French Nielsen også ind.

- Vores holdning er, at Spritten er et rigtigt visionært projekt, som vi gerne vil være med til at sikre fremdriften for, og derfor synes vi, at vi skylder at få lokalplanen sendt i høring, siger Tina French Nielsen.

At forslaget til lokalplan nu kommer i høring bliver hilst velkommen af borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), der adspurgt om det hidtidige forløb siger:

- Processen har været bumpet og også uskøn. Der har været sagt ret så kradse ting i medierne, men det væsentligste er, at vi får lavet noget, som vi kan være stolte af også om 100 år, men også at vi får slået en tyk streg under, at vi i forhold til de arealer, kommunen ejer dernede, kun har et mål; at vi får det optimale ud af dem.