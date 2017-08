Sprøjtegift forbudt i 1996 - nu dukker den op i drikkevandet

AALBORG: Rester af det yderst sundhedsskadelige ukrudtsmiddel chloridazon er dukket op i drikkevandet flere steder i landet, mere end 20 år efter at det blev forbudt, Hos nogle vandværker er grænseværdien overskredet "betydeligt", oplyser vandværkernes brancheforening Danva, som frygter, at forureningen med stoffet er omfattende.

Chloridazon er et ukrudtsmiddel, der er blevet anvendt til roer, løg og rødbeder. Det blev forbudt i Danmark i 1996. Stoffet er ikke med på listen over de cirka 20 stoffer, som vandværkerne normalt måler for. Det er nu fundet i blandt andet Skælskør, hvor det lokale vandværk som et forsøg screenede for 400 stoffer.

Ingen af de aktuelle fund er gjort i Nordjylland. Hvor mange nordjyske vandværker der screener for chloridazon, har Danva ikke overblik over.

Screening i Aalborg

I Aalborg har det kommunale vandselskab screenet for stoffet flere steder gennem de seneste to-tre år.

- Vi har haft fokus på chloridazon gennem nogen tid. Men det, vi har set indtil videre, er ikke skræmmende. Alle de steder, hvor stoffet er fundet, har koncentrationen ligget under det halve af grænseværdien. Alle fundene er i øvrigt gjort på steder tæt på fyld- og lossepladser, oplyser Bo Laden, direktør i Vand A/S.

- På baggrund af de nye oplysninger fra Danva har vi besluttet straks at screene alle vores værker for chloridazon. Vi forventer at have resultatet om 14 dage, tilføjer han.

Det kommunale vandselskab forsyner omkring to tredjedele af Aalborgs indbyggere med vand.

Utilstrækkelig strategi

Danvas direktør Carl-Emil Larsen opfordrer regeringen til at indføre en nationalt finansieret beskyttelse af drikkevandet. Den nye pesticid-strategi, som Folketinget netop har vedtaget, er ikke tilstrækkelig, mener han.

- De her fund viser, at vi ikke må glemme fortidens synder. Derfor bør man udvide listen over de stoffer, vi måler for, siger Carl-Emil Larsen.