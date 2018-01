Sprognævn kårer kvindelandsholdet til årets ord

Sejrene fortsætter med at vælte ind for kvindelandsholdet i fodbold.

Dansk Sprognævn og P1-programmet "Klog på Sprog" har nemlig kåret "kvindelandsholdet" som årets ord 2017.

Valget blev truffet af en jury i samarbejde med elever på Ørestad Gymnasium.

Juryen begrundede blandt andet valget med, at kvindelandsholdet førte an i at gøre kvindefodbold populært i Danmark med deres EM-sølv. Derudover pointerede de, at det var en stor succeshistorie for kvinder, hvor blandt andet ordet "#Metoo" også har fyldt meget i 2017.

I programmets finalerunde vandt ordet med alle juryens fem stemmer. Ordet "disruption" tog andenpladsen med tre stemmer og "kvotekonge" fik tredjepladsen med to stemmer.

Juryen bestod af journalist Tine Gøtzsche, direktør i Dansk Sprognævn Sabine Kirchmeier, seniorredaktør hos Det Danske Sprog- og Litteraturnævn Henrik Lorentzen, debattør Jens Philip Yazdani og vært på programmet Adrian Lloyd Hughes.

Danskerne har siden november kunnet sende deres bud på årets ord, hvilket blev til en liste på 500 ord. Juryen kortede listen ned til 10 ord, hvor "kvindelandsholdet" blev tilføjet under programmet af Tine Gøtzsche og endte altså med at vinde.

Faktisk var det ord, som flest danskere havde indstillet, ikke med på den endelige liste. Det var nemlig ordet "DetKuHaVæretMig", der var det mest populære blandt danskerne.

Ordet var en støttekampagne for en ung læge i Svendborg, der blev dømt i retten for forsømmelse af en patient med diabetes.

Kvindelandsholdet har ud over den nye kåring som årets ord kunnet fejre flere sejre i det forgangne år. I august fik de sølv ved EM.

Det førte til, at det mandlige landshold nu bliver kaldt herrelandsholdet i stedet for blot landsholdet. Derudover blev landsholdsspilleren Nadia Nadim af Berlingske kåret som årets dansker 2017.

/ritzau/