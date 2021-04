SSI: Der er plads til yderligere genåbning - se hvad der er i spil

KØBENHAVN:Der er plads til yderligere genåbning i Danmark. Det vurderer Statens Serum Institut (SSI) forud for forhandlinger mellem regeringen og partiledere torsdag eftermiddag.

Dermed kan danskerne måske se frem til mere frihed fra på mandag, hvor næste fase af genåbningen indledes.

I et notat til partierne skriver SSI:

- Der ses imidlertid tendens til en lav og stabil smitteforekomst samt en stabilisering af indlagte i Danmark, og den observerede udvikling ser gunstig ud i forhold til de seneste prognoser.

- Det vurderes på den baggrund, at der for nuværende er rum for lempelse af restriktioner inden for de områder, der allerede var planlagt (indkøbscentre, kultur, forsamlingsforbud, indendørs idræt for børn), men herudover er der også mulighed for yderligere lempelser, skriver SSI i notatet.

Vil hæve forsamlingsforbud

Ud over SSI's forslag, har regeringen også sendt et udkast til en plan for at lempe forsamlingsloftet. Det sker forud for forhandlinger torsdag.

I udkastet er en model, hvor det udendørs forsamlingsloft hæves fra 10 personer til 20 personer fra 21. april.

Det samme loft hæves i planen igen fra 21. maj fra de 20 personer til 50 personer.

Modellen indeholder også en lempelse af det indendørs forsamlingsloft og anbefalingerne til forsamlinger i private hjem, som er undtaget forsamlingsloftet.

For begge gælder, at det i udkastet hæves 21. april fra fem personer til ti personer. Også dette hæves i planen igen 21. maj. Denne gang fra 10 personer til 25 personer.

Planen er sendt som et udkast til partierne forud for forhandlingerne torsdag eftermiddag. Derfor er det ikke sikkert, at udkastet også bliver til den endelige plan.

I teksten til planen noteres det, at forsamlingsforbuddet skal gøres til fortid "så hurtigt som muligt", når alle sårbare borgere og borgere over 50 år har fået det første stik af deres vaccination.

Partierne har også fået tilsendt materiale fra Epidemikommissionen. Kommissionens råd lyder, at forsamlingsforbuddet kan udfases, som det er skitseret i udkastet.

Flere partier og erhvervsorganisationer har forud for forhandlingerne torsdag luftet ønsket om, at forsamlingsloftet hæves.

/ritzau/