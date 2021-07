SSI iværksætter verdens største undersøgelse af coronasenfølger

KØBENHAVN:Statens Serum Institut (SSI) vil kortlægge danskernes fysiske og psykiske helbred under og efter coronaepidemien med særligt fokus på senfølger.

Det oplyser seruminstituttet i en pressemeddelelse torsdag.

- I undersøgelsen spørger vi ind til folks helbred både før og efter eventuel smitte med covid-19 og følger deltagerne helt op til 18 måneder efter, de er blevet testet for covid-19.

- Derved håber vi at få et klart billede af, hvor lang tid eventuelle senfølger varer, og om de kan opstå lang tid efter infektion. Dette vil være helt ny viden, siger professor Anders Hviid, som er en af forskerne bag undersøgelsen, i meddelelsen.

Der er tale om en spørgeskemaundersøgelse, og planen er at invitere cirka 600.000 borgere, der er blevet testet for covid-19.

Ifølge SSI bliver undersøgelsen den hidtil største og mest detaljerede af sin art i verden.

Senfølger er symptomer, der optræder efter den akutte fase af sygdommen er overstået. Det kan for eksempel være tab af smags- og lugtesans eller vejrtrækningsproblemer.

Undersøgelsen har fokus på både fysiske og psykiske senfølger.

Ifølge SSI kan senfølger efter coronasmitte være langvarige og alvorlige. Men omfanget i den danske befolkning er ikke kendt. Det skal undersøgelsen gøre om på.

De første invitationer til undersøgelsen sendes ud via eBoks søndag.

Derefter bliver der løbende sendt flere ud, og forhåbningen er, at så mange som muligt besvarer den.

- Værdien af vores undersøgelse afhænger i høj grad af, at mange besvarer spørgeskemaerne. Uanset om folk har været smittet eller ej, er deres deltagelse helt afgørende for undersøgelsens succes.

- Får vi et klarere billede af senfølgerne, vil det være en kæmpe hjælp til at afgøre, hvilken rolle covid-19 har spillet for danskernes helbred, og det kan forhåbentligt også være en trædesten til både at forebygge senfølger og til at hjælpe dem, der har fået senfølger, siger Anders Hviid.

Ifølge SSI er et "unikt aspekt" ved undersøgelsen, at den både fokuserer på borgere, som har haft et alvorligt sygdomsforløb, og på borgere, som har haft et mildt forløb med få eller ingen symptomer.

/ritzau/