Ståle Solbakken er færdig i FCK

KØBENHAVN:Fodboldklubben F.C. København har sagt farvel til sin norske manager, Ståle Solbakken. Samtidig stopper assistenttræner Bård Wiggen.

Det oplyser klubben i en meddelelse på sin hjemmeside lørdag morgen.

- Årsagen er, at FC København ikke har leveret resultater på et tilfredsstillende niveau i Superligaen i 2020. Det vurderes på baggrund af det, at der skal andre kræfter til for at genrejse holdet, skriver klubben i meddelelsen.

I en anden meddelelse oplyser klubben, at U19-træner og tidligere anfører Hjalte Bo Nørregaard bliver midlertidig træner.

Samtidig bliver en anden tidligere FCK-anfører William Kvist midlertidig sportslig leder i klubben.

- Hjalte er FCK'er hele vejen igennem. Han kender klubben, mentaliteten og måden, vi gør tingene på i FCK og vi er meget glade for, at han har sagt ja til at løfte den her opgave, siger William Kvist og fortsætter:

- Alle omkring holdet kender Hjalte og han kender dem, og derfor er vi overbeviste om, at han fra første træning kan gå ind og sætte sit præg på tingene og bringe ny energi ind omkring holdet.

Bestyrelsesformand Bo Rygaard kalder Ståle Solbakken den "uden sammenligning" mest succesfulde manager i klubbens historie.

- Alle, der er en del af FCK, skylder Ståle en stor tak for den enorme indsats, han har ydet for klubben og de resultater, han har skabt.

- Vi må dog også konstatere, at resultaterne i 2020 ikke har været tilfredsstillende, og det tager vi nu konsekvensen af, siger han på klubbens hjemmeside.

FC København ligger aktuelt på niendepladsen i Superligaen efter fire runder. De første tre runder udløste bare et point, men i den forgange weekend lykkedes det at komme på tavlen med en sejr over FC Nordsjælland.

Desuden er FCK skuffende ude af Europa League inden gruppespillet, da playoffkampen hjemme mod kroatiske Rijeka blev tabt 0-1.

