Stadig flere læger må sige stop for nye patienter

Det bliver sværere og sværere for danskerne at finde praktiserende læger, der vil have dem som patienter.

69,5 procent af landets praktiserende læger tager nemlig ikke længere imod nye patienter.

Det viser nye tal fra De Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Dermed fortsætter antallet af læger med patientstop med at stige. Det skriver DR P4 København.

Særligt slemt ser det ud i hovedstadsområdet, hvor fire ud af fem læger nu melder alt udsolgt.

- Region Hovedstaden er blandt de steder i landet, som har flest patienter pr. læge. Det tal er kun steget de seneste år, og det vil fortsætte med at stige, så længe vi oplever et stigende antal patienter samtidig med, at antallet af læger falder, siger Karin Zimmer, der er formand for PLO Hovedstaden.

I fem hovedstadskommuner er problemet ekstra stort.

Hvis man flytter til Herlev, Albertslund, Rødovre, Hvidovre eller Hillerød Kommuner kan det nemlig ikke længere lade sig gøre at få egen læge inden for kommunegrænsen.

Men Hillerød-borgmester Kirsten Jensen (S) mener faktisk, at kommunen har læger nok. Problemet er ifølge hende opstået, fordi lægerne tager patienter ind fra andre kommuner.

Hun vil nu gå til Region Hovedstaden for at få en løsning på problemet.

Hos Region Hovedstaden fortæller det socialdemokratiske medlem af regionsrådet, Flemming Pless, som også er formand for Praksisplan- og sundhedskoordinationsudvalget, at man snart udvider med syv såkaldte lægekapaciteter.

Om det er nok, vil han dog ikke forholde sig til.

- Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men vi holder hele tiden øje med tallene og hvis det viser sig, at der mangler læger, så handler vi på det, siger Flemming Pless.

/ritzau/