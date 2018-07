Stadig plejehjem

KLOKKERHOLM: Der bliver tale om en langsom afvikling af Plejecentret Hellevadlund. Det fortæller formand for ældreomsorgsudvalget, Ole Jespersgaard (S).

På baggrund af beslutningen i Brønderslev Byråd om, at plejecentret skal omdannes til træningscenter og ældreboliger, havde Klokkerholm Borgerforening, Byen i Landskabet og Klokkerholm Erhvervsforening inviteret byrådsmedlemmer til et møde. Her deltog foruden formand for ældreomsorgsudvalget, borgmester Mikael Klitgaard (V) og det lokale byrådsmedlem Margit Chemnitz (V).

- Vi fik en god snak, og vi kunne berolige med, at der ikke kommer til at ske noget foreløbig.

Så sent som søndag er der kommet en ny beboer, og der er ansat en elev på Hellevadlund, fortæller Ole Jespersgaard.

- Nu begynder vi på renovering af Margrethelund i Dronninglund, så jeg tror, at der bliver brug for nogle pladser. Denne renovering står på i tre-fire år.

Ole Jespersgaard fortæller, at kommunens tal viser, at der i 2022-2023 bliver flere ældre i kommunen.

Ældrerådet har anket over, at det ikke er hørt i sagen omkring Hellevadlund, og rådet stiller spørgsmålstegn ved dets berettigelse.

- Forvaltningen har indrømmet, at der er sket en fejl i den aktuelle sag. Ældrerådet blev inddraget i forbindelse med, at Hellevadlund var en del af sparekataloget. Men det er åbenbart ikke sket på det seneste. Det skulle selvfølgelig være sket. Jeg er sikker på, at ældrerådet inddrages fremover.

- Det er forvaltningen, der har kontakten til ældrerådet, og vi må så i udvalget se på, at det sker, siger Ole Jespersgaard.