Høje bakterietal: Stære forurener badesø

VANDET: Siden midten af juli har der været problemer med bakterier i østenden af Vandet Sø, og derfor har Thisted Kommune i et stykke tid frarådet badning i området.

Nu er kommunen klar med en vurdering af, hvad der kan være forklaringen på forureningen af vandet.

- Resultatet af analyserne er ikke så éntydigt, som jeg havde håbet på, men mig bedste gæt er, at forureningen især skyldes stære, siger biolog Jan Salmonsen, Thisted Kommune.

I rørskoven er der en større overnatningsplads for stære - op til 5000 fugle pr. nat, og prøver direkte ved denne plads 21. august viste meget høje bakterietal.

Stærene forventes at ville benytte stedet til omkring oktober, hvor de normalt trækker videre til vadehavsregionen.

Men der er også taget en prøve, der indikerer, at der er bidrag fra enten kvæg eller heste.

- Jeg er nødt til at trave stedet igennem for at se, om der er steder, hvor enten kreaturer eller heste kan komme ned og påvirke badevandet direkte, siger Jan Salmonsen.

Måske flere prøver

Analysen af badevandsprøverne ved Vandet Sø er dog positiv på ét parameter.

DNA-analysen er negativ for mennesker og svin.

- Det betyder, at man kan tage det lidt mere roligt, siger Jan Salmonsen.

Han fraråder stadig badning i østenden af søen, ligesom surfere skal være opmærksomme på, at vandet fortsat er forurenet.

Der bliver ikke foretaget flere ordinære badevandsprøver i Thisted Kommune før til maj næste år.

Men Jan Salmonsen siger, at der muligvis kan blive tale om at tage flere prøver ved Vandet Sø.