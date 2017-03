MEXICO CITY: Efter tre middelmådige runder fandt Søren Kjeldsen sig endelig til rette på sidstedagen af PGA-turneringen i Mexico City.

Den danske golfspiller brugte 66 slag på søndagens runde eller fem slag under banens par. Seks birdies blev det til samt en enkelt bogey.

Det var første gang i turneringen, at Kjeldsen formåede at komme under banens par på 71. Han rykker 21 pladser frem i feltet til en slutplacering som nummer 32.

Turneringen blev vundet af amerikaneren Dustin Johnson, der dermed cementerer sin position som nummer et på verdensranglisten.

Den 32-årige Johnson sluttede samlet i 14 slag under par efter en runde i 68 slag. Det var et slag bedre end englænderen Tommy Fleetwood på andenpladsen.

Spanieren Jon Rahm så længe ude til at skulle triumfere, men to bogeys på hullerne 17 og 18 sendte ham ned på en delt tredjeplads.

Dustin Johnson har nu vundet to ud af seks turneringer i denne sæson. Fire gange er han sluttet i top-10, og dermed fortsætter han takterne fra 2016, som blev hans hidtil bedste sæson på PGA-touren.

I 2016 blev det til tre turneringssejre og en præmieindtjening på knap 9,4 millioner dollar for Johnson.

Feltets anden dansker, Thorbjørn Olesen, gik ud til søndagens 18 huller som nummer 57. Danskeren sluttede endnu længere nede - som nummer 63 - efter en runde i to slag over par.

