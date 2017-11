Stærk kamp af Frederik Andersen

ISHOCKEY: Frederik Andersen var med en stribe store redninger med til at sikre Toronto Maple Leafs en sejr på 4-2, da holdet natten til torsdag dansk tid mødte Minnesota Wild i den nordamerikanske ishockeyliga NHL.

Det er holdets anden sejr i træk.

Frederik Andersen reddede 35 skud på mål ifølge NHL’s hjemmeside.

Her figurerer den tidligere Frederikshavn White Hawks-keeper også som en af de tre spillere, som NHL efter hver kamp udpeger som de bedste.

De første 20 minutter endte 1-1. Nazem Kadri bragte Toronto foran, men Jason Zucker udlignede for Minnesota efter godt 18 minutters spil.

Hjemmeholdet tog i begyndelsen af anden periode igen teten på en scoring af Patrick Marleau. Med blandt andet tre powerplays havde Minnesota flere muligheder for at udligne, men den danske målmand var ikke til at passere.

Tredje periode var under fire minutter gammel, før Connor Carrick gjorde det til 3-1 til Toronto.

Jason Zucker bragte spændingen tilbage med en reducering fem minutter før tid, men tættere kom gæsterne ikke. Med 30 sekunder tilbage af kampen slog Connor Brown sejren fast til slutresultatet 4-2.

Hos San Jose Sharks fik Jannik Hansen comeback efter at siddet udenfor i en række kampe. Det var dog ikke videre opløftende for Hansen, da San Jose tabte med 1-5 til Tampa Bay Lightning.

Også Mikkel Bødker var med for San Jose, der kom foran 1-0 i første periode, men siden gik helt ned.

/ritzau/