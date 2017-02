ST. MORITZ: Den nordjyske skiløber Christoffer Faarup havde på forhånd sat en målsætning om at komme i top 24 ved det første løb i årets alpine VM, og med en 27.-plads i Super-G blot fire hundrededele af et sekund fra målet, så må det siges, at den målsætning var så tæt på at blive indfriet som overhovedet muligt.

Nordjyden fra Hobro Skiklub leverede dermed et kraftigt avancement i forhold til de seneste internationale mesterskaber, han har deltaget i.

Ved VM i Beaver Creek i 2015 blev han nummer 40 og var mere end fire sekunder efter vinderen, og ved OL i Sochi i 2014 endte han som nummer 46 mere end fem sekunder efter vinderen.

Onsdag var han blot 2.86 sekunder efter den vindende canadier Eric Guay, og han endte altså blot fire hundrededele af et sekund efter tyske Josef Ferstl, der havde startnummer 16 og endte som nummer 25, mens nordjyden kørte sig fra startnummer 45 og op som nummer 27.

I alt var der 72 startende i Súper-G-løbet, og nordjyden henviste blandt andet amerikanske Ryan Cochran Siegle til placeringen som nummer 28. Amerikaneren har tidligere taget point i World Cuppen.

Samtidig blev han bedste løber af det man kan kalde fladbane-nationerne.

Den vindende canadier, Eric Guay, blev med sine 35 år den ældste vinder af et alpint VM nogensinde.

Christoffer Faarups næste opgave ved VM er styrtløbet, der afvikles søndag 11. februar. Han henviste norske Kjetil jansrud og landsmanden Manuel Osborne-Paradis til sølv og bronzepladserne.