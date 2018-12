Stærke mænd fra Thy vandt DM-guld

KØBENHAVN: 2018 har for Thisted Vægttrænings Forenings styrkeløftere været et år med en lang række af flotte nationale og internationale præstationer. Og årets sidste mesterskab - DM holdfinalen - blev en suveræn understregning af TVF atleternes klasse.

Sådan lyder konklusionen fra Jan Lyhne, formand for Thisted Vægttræningsforening, oven på weekendens mesterskab for hold, som fandt sted i Grøndalscentret i København. Her var TVF repræsenteret med et hold i både senior- og juniordivisionen.

I holdfinalen mødes årets fire bedste hold i den landsdækkende divisionsturnering, i en direkte kamp om det danske mesterskab. Hvert hold bestående af tre atleter som hver løfter én disciplin, hvor de løftede kg omregnes til kropsvægtspoints som sammenlægges efter de tre discipliner og danner en total score.

- På papiret stillede TVF med et skræmmende ungt, og ligeså skræmmende stærkt seniorhold bestående af den nordiske juniormester i trekamp Marcus Boesen i squat. Senioreuropa- og juniorverdensmesteren i bænkpres Matti Christensen - selvfølgelig - i bænkpres og endelig den danske seniormester (1. års senior) i trekamp Patryk Bolek i dødløft, fortæller Jan Lyhne.

Modstanderne i finalen var København SK’s (KSK) 1. og 2. hold samt Hvidovre SF. Og i sær københavnernes 1. hold var forventet at blive svært at bide skeer med.

- Men thyboerne fjernede hurtigt spændingen om, hvor pokalen for det danske holdmesterskab skulle hen, fortæller Jan Lyhne.

Efter solide præstationer af Marcus Boesen og Matti Christensen satte Patryk Bolek tingene på plads, og thyboerne var ikke til at hente - hvorfor guldet var en realitet.

TVF’s juniorhold som bestod af Benjamin Andersen, Andreas Hovmark og Bernodus Snorrason var på forhånd ikke guldfavoritter. Men dog ikke uden chancer på en dag, hvor alt gik op i en højere enhed.

- Men da Andreas Hovmark pådrog sig en rygskade dalede guld forhåbningerne dog en anelse, lyder det fra Jan Lyhne.

Men de tre unge atleter leverede en overraskende flot præstation og endte med en sølvmedalje efter København SK. jps