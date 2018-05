Stærkt comeback af Aalborg: Bronzedrømmen har det godt

HÅNDBOLD: Efter de første 12 minutter så det ud til, at Aalborg Håndbolds spillere var gået på ferie efter nederlaget i de to semifinalekampe mod Bjerringbro-Silkeborg, men holdet kom flot igen og skaffede sig et en vigtig udesejr i bronzeduellen mod GOG.

Aalborg Håndbold fuldførte det vanvittige comeback og sejrede med 26-25.

Men det kunne være gået langt værre. I de første 12 minutter af kampen formåede holdet blot at score en enkelt gang, og fynboerne bragte sig lynhurtigt foran med både 6-1 og 8-3.

Men langsomt begyndte Aalborg Håndbold at æde sig ind i kampen.

Fynboerne havde stadig en føring på fire mål ved pausen, 14-10, men Aalborg fortsatte med støt og roligt at komme tilbage i kampen. Og en god defensiv parret med bedre skud i offensiven begyndte at give resultat - trods et par fynske scoringer i tomt mål i begyndelsen af anden halvleg fra keeper Frank Mkikkelsen.

Særligt indskiftningen af kroatiske Lovro Jotic, der ellers ikke har haft nogen god sæson og forlader klubben efter bronzekampene, viste sig at være god. Kroaten bidrog med tre mål i dette tidsrum, og Aalborg kom helt ind i kampen igen, da han udlignede til 17-17.

GOG stak lidt af igen, og endnu en scoring i tomt mål gav føring på 21-18, men nu, hvor Aalborg havde fået fat, ville de ikke give slip igen. Og med fire minutter igen kunne Patrick Wiesmach reducere til 24-23 - og kort efter udligne til 24-24 på endnu en kontra.

Aalborg havde hele kampen igennem Søren Pedersen på målet, fordi svenske Mikael Aggefors ikke var kampberedt. Og den erfarne keeper stod strålende især efter pausen med en stribe vigtige redninger. Endnu en af slagsen gav Aalborg bolden, så Lovro Jotic kunne bringe holdet i front. Og da Tobias Ellebæk scorede til 26-24 med 15 sekunder igen, var sejren i hus.

Anden kamp spilles mandag 28. maj i Aalborg, og nu er en aalborgensisk sejr der ensbetydende med medaljer. En fynsk sejr sender bronzeduellen ud i en tredje kamp 31. maj på Fyn.