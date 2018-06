HIMMERLAND: Der blev løbet, gået, cyklet, hygget og grædt, da knap et par tusinde himmerlændinge i 24 timer i den forløbne weekend deltog i "Stafet for Livet" - et døgn, hvor målet er at sætte fokus på kræftsagen og sammen kæmpe, men også fejre livet.

To steder i Himmerland var man en del af det landsdækkende arrangement - nemlig i Hobro, hvor godt 1000 deltog, samt i Aars, hvor godt 800 var med i kampen mod sygdommen.