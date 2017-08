Staffe blev dyrt

NYKØBING: Heller ikke i andet forsøg lykkedes det serie 1-oprykkerne fra Nors at tage sæsonens første point. På udebane måtte thyboerne se sig besejret med 3-1 mod Morsø FC.

- Der var både gode og dårlige ting i kampen, og vi manglede måske lige det sidste, siger en ærgerlig Nors-træner Per Kristiansen.

Nors fik en langt fra optimal start på opgøret, da hjemmeholdet bragte sig foran efter seks minutter. I resten af halvlegen haltede Nors efter Morsø FC, og specielt morsingboernes livlige angribere voldte Nors problemer.

Anden halvleg var en anden historie for Nors, og efter 10 minutter havde de udlignet, da Kasper Kristensen var først over en ripost, der havde ramt indersiden af stolpen. Efter udligningen tog Nors momentum i kampen, men en, ifølge Per Kristiansen, tvivlsom straffekendelse gjorde det svært for hans mandskab.

- Der var ikke skyggen af straffespark, og jeg kunne godt tænke mig at have set, hvordan det var gået uden straffesparket, siger han.