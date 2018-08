Stak af fra politiet uden for arresten

AALBORG: En 26-årig mand er blevet idømt 30 dages fængsel for at stikke af fra politiet på vej i arresten, hvor han skulle varetægtsfængsels.

Manden var 31. juli sigtet for bevidst at have påkørt en anden mand på en bro over motorvejen ved Vodskov, så manden blandt andet fik brud på ben og fødder. Og det var grunden til, at en dommer havde valgt at varetægtsfængsle den 26-årige.

Men uden for arresten i Aalborg, stak den 26-årige af, og meldt først sig selv en uge senere, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

I Retten i Aalborg forklarede han, at han stak af, fordi der var nogle personer i arresten, som han ikke havde lyst til at møde, fortæller anklageren.

Frikendt for påkørsel

6. august blev han så varetægtsfængslet, og i sidste uge sad han så tiltalt for både grov vold ved at have påkørt den anden mand samt for at flygte fra politiet.

Men den 26-årige blev pure frikendt for påkørslen, oplyser Thomas Klingenberg.

I retten erkendte han dog påkørslen men forklarede, at det var et uheld, og manden der var blevet ramt forklarede også i retten, at han ikke mente, at den 26-årige have gjort det med vilje, fortæller Thomas Klingenberg.

Bøde for at stikke af

Ifølge den 26-åriges forklaring i retten skete påkørslen efter, at den anden mand havde lavet fagter til ham under kørslen. Han forklarede, den anden mand på et tidspunkt holdt ind til siden, og den 26-årige holdte ind bagved - men han blev bange, fordi han troede den anden mand var ude på ballade, og derfor skyndte han sig at køre væk og ramte manden ved et uheld, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 26-årige stak efterfølgende af, og det blev han desuden idømt en bøde på 7.000 kroner for.

Han valgte at modtage dommen.