Stak kniv i låret på kammerat: Udvist i seks år

PANDRUP: En batalje i en lejlighed i Kaas 18. maj i år fører nu til, at en 42-årig ukrainer skal otte måneder i fængsel. Ukraineren bliver desuden udvist af landet, når dommen er afsonet, og han har også fået indrejseforbud i Danmark i seks år.

Det oplyser anklager Kristina Frandsen, Nordjyllands Politi.

Den 42-årige var kommet op at toppes med en kammerat i lejligheden i Kaas. Under opgøret hentede den 42-årige en køkkenkniv, som han ifølge anklageskriftet stak kammeraten med både i venstre arm og i venstre lår.

- Der var ikke uenighed om, at der var opstået et skænderi mellem de to mænd, og den 42-årige kunne også erkende, at han på et tidspunkt under skænderiet havde hentet en køkkenkniv. Men han hævdede, at det var et uheld, at kammeraten vat blevet stukket i både arm og lår, fortæller Kristina Frandsen.

Den forklaring tilsidesatte retten dog og fulgte anklagerens påstand om grov vold.

Da opgøret skete i lejligheden blev køkkenkniven ikke opfattet som ulovlig våbenbesiddelse, og derfor var han ikke tiltalt for det.

Den 42-årige modtog dommen.