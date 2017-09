Kvindelig stalker varetægtsfængslet igen

HJØRRING: En 44-årig kvinde er blevet varetægtsfængslet for fjerde gang for at bryde sine tilhold mod en familiefar samt sin eksmand i Hjørring.

Det oplyser anklager Bjørn Fogh.

Kvinden har desuden tidligere fået to domme for at stalke de to mænd, men hun fortsætter ufortrødent med at opsøge både familiefaren og sin eksmand.

Varetægtsfængslet i surrogat

Seneste dom er blot 14 dage gammel, men under onsdagens grundlovsforhør ved Retten i Hjørring havde anklagemyndigheden samlet 18 nyt forhold sammen mod kvinden - to mod eksmanden og 16 mod familiefaren.

Det ene af overtrædelserne mod eksmanden skete faktisk i en pause under den seneste retssag mod kvinden.

Den 44-årige kvinde samtykkede dog denne gang til at blive varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling, oplyser anklageren.

- Hun har været varetægtsfængslet før, uden det har haft en effekt, så hun var indstillet på, at surrogatfængsling kunne være en måde at få det stoppet på, siger Bjørn Fogh.

Den 44-årige nægtede dog de 17 nye sigtelser mod hende, og erkendte kun en overtrædelse af sine tilhold.

Ville blot tale

Stalking-sagen begyndte i starten af året, hvor den 44-årige både fik et tilhold mod sin eksmand og senere familiefaren, som hun var begyndt at opsøge.

I maj blev kvinden så varetægtsfængslet første gang for at bryde sine tilhold, og siden har hun kun holdt pause i de kortvarige perioder, hvor hun har været fængslet.

I retten har hun forklaret, at hun blot ville tale med mændene om tilholdene, fordi hun mener dialog er vejen frem, forklarer anklageren.