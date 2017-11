Stalkere udnytter MobilePay til at kontakte og chikanere deres ofre

INDLAND: For helt ned til 10 ører kan stalkere blive ved med at sende deres ofre chikanebeskeder på MobilePay, uden at ofrene kan gøre noget ved det. Det er nemlig ikke muligt at blokere telefonnumre på den populære app - og det gør MobilePay til et godt redskab for stalkere. Det skriver FORMAT.

Direktør i Dansk Stalking Center Lise Linn Larsen fortæller, at centeret flere gange er blevet kontaktet af stalkingofre, der bliver chikaneret på appen.

- Der er stalkingofre, der ringe ind for at få råd til, hvad de skal gøre med stalkere, der skriver til dem på MobilePay, siger Lise Linn Larsen til FORMAT.

Hun har ikke tal på, hvor udbredt problemet er. Men for de ofre, der oplever det, kan det være meget angstprovokerende, fortæller hun.

- Det giver følelsen af, at uanset hvad man gør for at skærme sig, så finder stalkeren altid en smutvej, siger Lise Linn Larsen til FORMAT.

Den påstand bakkes op af psykolog og forsker ved Syddansk Universitet Sille Schandorph Løkkegaard. I 2013 var hun med til at kortlægge stalkings psykiske konsekvenser for ofrene. Hun fortæller, at en stor del af ofrene lider af PTSD eller angst, der i høj grad kan forværres, når ofrene ikke kan blokere stalkerne.

- Det kan være en betydelig trigger for deres angst, hvis de ikke kan blokere deres stalkere på mobilen, siger Sille Schandorph Løkkegaard til FORMAT.

Den følelse kan Julie Zintel nikke genkendende til. I 2016 blev hun stalket af sin ekskæreste, der ikke ville acceptere, at Julie Zintel havde slået op. Efter han var blevet blokeret på alle andre sociale medier, og hans nummer var blevet blokeret på hendes mobil, begyndte han at sende hende beskeder på MobilePay.

- Det var forfærdeligt ikke at have nogen reel mulighed for at blokere ham der, siger Julie Zintel til FORMAT.

Hun er med på, at hun i sidste ende kunne have slettet sin MobilePay og skiftet nummer, ligesom hun kunne skifte adresse, hvis chikanen var fortsat. Men hun ærgrer sig over, at konsekvenserne skal være så voldsomme, når MobilePay ganske enkelt kunne indføre en blokerings-funktion på appen. Hos MobilePay understreger Peter Kjærgaard, der er presseansvarlig hos firmaet, at de er opmærksomme på problemet, og at muligheden for at blokere numre står på listen over forbedringer af appen.

- Vi arbejder på det, men vi kan ikke sige, hvornår der kommer en løsning, siger Peter Kjærgaard til FORMAT.

Han opfordrer de mennesker, der oplever stalking eller chikane på appen til at ringe til MobilePays support. Lige nu er den eneste løsning på uønskede beskeder dog at slå notifikationerne for appen fra, så de ikke popper op på ens skærm.