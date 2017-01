- I dag indleder vi i ledelsen forhandlinger med de berørte medarbejdere, og vi vil kigge på alle muligheder for at beholde dem, herunder omflytning og alternativer til opsigelser, siger Søren P. Olesen.

Samtidig håber han at beholde så mange af de medarbejdere, hvis nuværende arbejdsplads forsvinder.

De 73 butikker, der fortsætter driften, skal til gengæld have et løft.

Han fortæller, at salget flytter i retning af de større byer, og det er det, man tager konsekvensen af nu.

- Vi fokuserer på at være der, hvor kunderne har deres aktiviteter. Derfor sammenlægger vi en række forretninger fra den 10. februar, siger Søren P. Olesen, der er administrerende direktør hos DT Group, som ejer Stark.

Det sker som et led i en revurdering af kædens netværk af forretninger i Danmark, der er blevet for stort.

