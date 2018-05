Startede som Krumme: Nu er Per udvalgt som talent i Cannes

Han var bare 12 år gammel, da han indtog rollen som én af Danmarks mest elskede figurer.

Siden han var helt lille, har kærligheden til film banket i årerne på Per Damgaard Hansen, som danskerne først lærte at kende som Krumme i julekalenderen "Krummernes Jul".

Nu sidder han som 34-årig i Cannes under filmfestivalen, hvor han af European Film Promotion er udvalgt som en af de 20 talentfulde, unge producere, som organisationen gerne vil give et ekstra skub fremad i karrieren.

En karriere, der startede, da han blev castet som Krumme, men som nu er endt bag kameraet, hvor han blandt andet har været med til at producere det prisbelønnede drama "Vinterbrødre".

- På en underlig måde har det været en helt naturlig proces at gå fra foran til bag kameraet, fortæller Per Damgaard Hansen.

- Krumme var det første, jeg lavede, det var midt i 90'erne, og jeg var 12 år og havde ikke nogen skuespilleruddannelse. Men i processen blev jeg meget interesseret i selv at lave film, fortæller Per Damgaard Hansen.

For sin første løn som Krumme købte han et kamera, og så begyndte han selv at lave små film.

- Jeg havde jo både adgang til udstyr og til folk, der vidste en masse om film. Det var en stor legeplads. I pauserne rendte jeg rundt og kopierede alt det, jeg havde set de andre gøre, siger han.

Hver måned stod Per Damgaard Hansen nede i den lokale videoforretning klar til at få udleveret den månedlige liste over kommende film.

- Så sad jeg og highlightede de film, jeg gerne ville købe. Jeg blev stamkunde dernede, så nogle gange fik jeg lov at købe filmene et par dage før alle andre. Jeg havde en helt gigantisk VHS-samling, husker han.

Som teenager begyndte han at spekulere over, hvor det præcis var i filmbranchen, han gerne ville være. Skulle han være skuespiller, måtte han uddanne sig indenfor faget, kunne han mærke.

Men egentlig synes han, det var langt mere interessant, hvad der foregik bag kameraet, og da han efter at have læst film- og medievidenskab på Københavns Universitet søgte ind på Filmskolen, var det på producerlinjen.

- Jeg har haft et behov for selv at arbejde mig min vej ind, og det var en af grundene til, at jeg søgte ind på universitet og begyndte at læse og arbejde mig ind i branchen ad den vej. Det havde i en periode en vigtighed for mig, forklarer han.

Kort efter han blev uddannet, startede han sammen med Julie Waltersdorph Hansen sit eget produktionsselskab, Masterplan Pictures.

Selskabets første spillefilm, Hlynur Pàlmasons "Vinterbrødre", ryddede bordet ved både Robert- og Bodilprisfesten tidligere på året. Den var anslået til at sælge 2500 billetter i biografen, men endte med at sælge 10.000, fortæller Per Damgaard Hansen.

Det er blandt andet på baggrund af den succes, at han er blevet udvalgt til EFP's Producers on the Move. For Per Damgaard Hansen er det en stjerne på skulderen i en branche, han allerede som 34-årig har været i i mere end 20 år.

- Jeg har aldrig haft et job, der ikke havde med film at gøre. Det er lidt underligt at tænke på. Men det er drevet af en nysgerrighed på at lave film, og den rykker hele tiden, siger han.

