Startnerver prægede ny mixeddouble-konstellation

BADMINTON: Den nye danske mixeddouble-konstellation i badminton med Mathias Christiansen og Christinna Pedersen måtte tirsdag aften forlade Denmark Open allerede efter første runde.

Kineserne Nan Zhang og Yinhui Liu, der er seedet fem og er nummer seks i verden, vandt med cifrene 21-19, 21-14.

- Det var fedt, og det var sjovt at komme i gang med makkerskabet. Der var lidt startnerver på, og det var udfordrende for os. De gjorde det hele tiden svært for os, og vi lå hele tiden lige lidt nedenunder, siger Mathias Christiansen til badminton.dk.

- Selvfølgelig er vi skuffede, fordi vi følte, vi havde chancerne i første sæt, men vi skal se det positive i det, og det er vores første kamp i vores første turnering, tilføjer Mathias Christiansen.

Christinna Pedersen har i en årrække været en del af Danmarks bedste konstellation sammen med Joachim Fischer.

Men Fischer brækkede anklen under VM i Glasgow i august og siden meddelte forbundet, at han ikke indgik i planerne for OL i Tokyo i 2020. Derfor fik Pedersen i stedet Mathias Christiansen som makker.

Trods nederlaget fornemmede Pedersen gode takter.

- Første sæt var klart noget, som vi kan bruge til noget. Vi havde hele tiden fornemmelsen af, at vi hang på, og når de så lige trækker fra, kan vi så ikke helt følge dem endnu, siger Christinna Pedersen.

De to spillere er fortsat med i Denmark Open. Christinna Pedersen spiller onsdag første runde i damedouble med Kamilla Rytter Juhl, mens Mathias Christiansen spiller herredouble med David Daugaard.

