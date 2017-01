DANMARK: Regeringen skød langt over målet, da man i midt december fastholdt, at der ville komme 10.000 asylsøgere til Danmark sidste år. Der kom kun 6.300, viser en sammentælling af politiets ugentlige tal i december lagt sammen med de seneste officielle månedstal for november sidste år.

Fejlskønnet indbringer statskassen et stort millionbeløb, der egentlig var afsat til udviklingsbistand, herunder Syriens nærområder. Pengene til asylmodtagelse blev i første omgang taget fra udviklingsbistanden, og nu, hvor året er gået, kan pengene ikke føres tilbage. De bliver i statskassen.

Det skriver Politiken tirsdag.

- Jeg er helt sikker på, at vi taler om et trecifret millionbeløb, alt mellem 100 og 400 millioner kroner, og det gør mig virkelig vred. Vi advarede om, at det her kunne ske så sent som i december, siger den radikale finansordfører Martin Lidegaard til Politiken.

Både S og R er især vrede over, at regeringen gerne justerer asyltallet op, og så tager flere penge fra udviklingsbistanden for at finansiere det, hvis tilstrømningen vokser, som det skete i efteråret 2015. Men ikke vil sætte tallet ned, når tallet et sat for højt, som det skete sidste år.

- Vi var ikke forberedt på den manøvre. Det er lige lovlig smart, siger Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht til Politiken.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg kunne i går ikke stille op til interview. Ministeriet advarer mod at hænge sig i selve flygtningetallet. Det afgørende er, hvor mange penge, der bliver brugt på flygtningemodtagelsen, og det afhænger af meget andet end antallet. Regeringens skøn "indeholder det bedste bud på årets endelige forbrug", skriver ministeriet i en mail til Politiken.

Præcist hvor mange penge, der er gået tilbage i statskassen, bliver først endelig opgjort i marts, oplyser integrationsministeriet.