Statens engagement i Hanstholm Havn skal afklares

HANSTHOLM: I slutningen af oktober skal der skrives under på kontrakten med det entreprenørkonsortium, der skal fra 2018 og frem til 2020 skal stå for arbejdet med at udvide Hanstholm Havn.

Men inden skrives under, skal politikerne på Christiansborg tage stilling til omfanget af statens fremtidige engagement i havnen, forklarer borgmester Lene Kjelgaard Jensen (K), næstformand for havnens bestyrelse. I en henvendelse til den ansvarlige minister, miljø og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) beder borgmesteren om et møde med sigte på at få et møde, så de politiske drøftelser kan gennemføres inden den endelige kontrakt på havneudvidelsen skrives under.

Lene Kjelgaard forventer, at politikerne på Christiansborg skal bruge en måneds tid til at tage stilling til statens fremtidige engagement i Hanstholm Havn.

I dag er havnens ydermoler samt arbejdet med at uddybe havnens indsejling statslige anliggender. Staten har en vedligeholdelsesforpligtelse på de nu 50 år gamle moler.

- Når vi tager fat på havneudvidelsen, bygger vi videre på nogle eksisterende anlæg. Derfor er det vigtigt, at vi kender statens fremtidige forpligtelser, siger Lene Kjelgaard Jensen og tilføjer, at udvidelsesplanerne også indebærer, at en stor del af havnens nuværende østmole skal fjernes.

- Fremadrettet vil det være bedst at sikre et fortsat statsligt medejerskab, og derfor er det også relevant at få en afklaring om, i hvilket omfang det er muligt at lade reparation og forbedringer af de nuværende moler indgå som del af et samlet projekt - og hvordan det kan ske, siger borgmesteren.