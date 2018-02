Statistik skal sikre saglig snak om skolen

Afgangskarakterer, fraværsprocent og antal elever i hver klasse.

Det er nogle af de oplysninger, alle og enhver kan finde i databasen Skoletal.

Her kan man få mere at vide om sin lokale folkeskole – eller måske sammenligne den med naboskolen eller en i den anden ende af landet.

Undervisningsministeriet har netop opdateret den to år gamle hjemmeside med skoledata, så der er kommet lidt flere tal, og de er nemmere at overskue.

Minister Merete Riisager (LA) håber, at portalen kan understøtte debatten om den danske folkeskole.

- Måske har man et billede af, at karaktererne er bedre eller værre, end de faktisk er. Uanset, om det er i en kommunal valgkamp eller bare hen over spisebordet, så giver det her værktøj et overblik over, hvordan det egentlig står til med skolen, siger Merete Riisager.

- Det betyder ikke, at det er det eneste, der er vigtigt at diskutere på skolen: Det handler også om skolens indre liv, om ledelsen, arbejdsglæden og de fysiske rammer. Men det giver en bund at stå på, tilføjer ministeren.

Hjemmesiden er åben for enhver på adressen uvm.dk/skoletal. Dermed kan både lokal- og landspolitikere, skolebestyrelser og forældre hente fakta til en evaluering af skolernes præstationer.

I foreningen Skole og Forældre, der repræsenterer skolebestyrelser og forældre til skolebørn, kender formand Mette With Hagensen til Skoletal som et grundlag for diskussioner.

- Det kan bruges, når vi som bestyrelse fører tilsyn med kvaliteten af skolen. Det er et udgangspunkt for en samtale med dem, som løser opgaven i dagligdagen i skolen, siger formanden og understreger, at tallene ikke kan stå alene.

Ministeriet vil ikke offentliggøre brugertal for portalen, men Mette With Hagensen har ikke indtryk af, at den er bredt brugt blandt forældre til skolebørn.

- Det, synes vi, er positivt, for det er vigtigt at komme ud at tale med de skoler, man overvejer til sit barn, frem for udelukkende at kigge på en varedeklaration med meget få ingredienser, siger Mette With Hagensen.

