Statsministeren på nyt pressemøde: Nu skal smitten opspores

Statsminister Mette Frederiksen fortalte tirsdag formiddag på et pressemøde, at man nu begynder på en ny teststrategi i Danmark.

Det betyder en øget smitteopsporing for at holde coronavirus under kontrol.

Statsministeren siger, at Danmark nu er blandt de lande der tester allermest. Nu begynder myndighederne at opspore smittedes kontakter.

- Myndighederne vil allerede fra denne uge begynde at opspore, hvem de smittede har været i kontakt med. Så de kan blive isoleret hurtigt, så vi kan bryde smittekæderne, siger Mette Frederiksen.

Teststrategien for det kommende kvartal er på plads, og regeringen vil senere fremlægge en plan for teststrategien i efteråret, lyder det fra regeringen.

Styrker det samfundsmæssige beredskab

Regeringen opretter ligeledes en ny styrelse, der skal sikre forsyning af værnemidler og øge testkapaciteten, siger statsminister Mette Frederiksen (S).

- Den nye styrelse skal tage sig af det praktiske, logistikken og det samfundsmæssige beredskab. Det vi kan se nu, at en virus starter som et sundhedsmæssig udfordring, men ender med at være et problem for hele samfundet, siger Mette Frederiksen.

Der skal opbygges lagre af værnemidler. Det arbejde begynder nu, siger Mette Frederiksen.

- Vi betragter nu værnemidler som samfundskritisk infrastruktur. Vi skal være bedre forberedt, hvis der kommer en ny bølge af corona eller en helt ny pandemi, siger Mette Frederiksen.

- Når vi sætter ind med mere offensiv teststrategi og værnemidler, så kan de ældre og sårbare forhåbentlig også få mere af deres hverdag tilbage. Se familien og se børnebørnene, siger Mette Frederiksen.

Selvisolation: Så kan du komme på hotel

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm siger, at der nu er fokus på at opspore tætte kontakter til smittede og tilbyde en test til dem.

- Så vil vi bruge det til at understøtte en intensiv isolation af de smittefarlige. Med det er vi ret optimistiske i forhold til at vi kan bryde smittekæderne i de næste genåbningsfaser, siger Søren Brostrøm.

Hvis det er svært at gå i isolation i hjemmet, har sundhedsminister Magnus Heunicke et forslag til, hvordan det så kan foregå.

Sundhedsministeren siger, at kommunerne vil stille feriecentre, hoteller eller lignende til rådighed som et frivilligt tilbud om selvisolation. Dermed kan man blive isoleret uden for eget hjem, hvis man eksempelvis bor i en lille lejlighed, hvor der ikke er plads til at isolere sig selv.

Styrelse skal aflaste sundhedsmyndighederne

Justitsminister Nick Hækkerup siger, at ny styrelse skal aflaste sundhedsmyndighederne:

- Styrelsen skal sikre en central, koordineret opbygning af lagre med værnemidler og testkapacitet. Den skal være et helt afgørende omdrejningspunkt mellem den private og den offentlige sektor. Og i arbejdet med andre lande om at sikre værnemidler og test.

- Den nye styrelse skal levere muskler til den praktiske del. Det skal sikre, at sundhedsmyndigheder kan fokusere på deres område, mens de praktiske opgaver med at skaffe værnemidler og test ligger i en anden styrelse, siger Nick Hækkerup.