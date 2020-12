Statsministeriet indkalder til covid-pressemøde

KØBENHAVN:Statsministeriet indkalder til pressemøde klokken 18 om covid-19-situationen i Danmark. Det skriver statsministeriet i en pressemeddelelse.

Indkaldelsen kommer, efter at onsdag bød på det højeste antal smittetilfælde i Danmark under epidemien, da 3692 blev konstateret smittet på et døgn.

Samtidig er antallet af indlagte med coronavirus nu tæt på niveauet i april, og antallet af dødsfald er det højeste siden starten af maj. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag.

De seneste uger er regeringen løbende kommet med nye restriktioner i takt med, at smitten med covid-19 har spredt sig hastigt.

/ritzau/