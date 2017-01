KØBENHAVN: Der er ikke mere at komme efter i sagen om DR’s betaling af en hestetransport til USA.

Det er budskabet fra Statsrevisorerne, der ikke kræver yderligere undersøgelser af DR’s økonomi.

Det skriver netavisen Altinget.

- Det eneste, der har fundet sted, som ikke er helt ok, det er betalingen af hestetransporten. Alt andet er ok, siger formand for Statsrevisorerne Peder Larsen til Altinget og tilføjer:

- Derfor får det os ikke til at foretage yderligere, og vi opfordrer ikke Rigsrevisionen til foretage sig yderligere. Så sagen er afsluttet.

Statsrevisorer understreger dog, at betalingen af hestetransporten aldrig skulle have fundet sted.

- Det burde de selvfølgelig ikke have gjort, men det kan ikke laves om. Men det nummer skal de selvfølgelig ikke lave en anden gang, siger Peder Larsen.

Tidligere i januar kom det frem, at DR havde betalt omkring 70.000 kroner for at transportere deres USA-korrespondent Johannes Langkildes kones hest til USA.

Det vakte en del kritik fra Christiansborg, og Statsrevisorerne besluttede at behandle sagen.

Statsrevisorerne mødtes onsdag eftermiddag, hvor de fik en orientering fra Rigsrevisionen, der fredag havde modtaget en omfattende redegørelse fra DR.

/ritzau/