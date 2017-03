BRØNDERSLEV: Med omgående virkning har Steffen Jensen overtaget cheftræner stillingen i BFC Vendsyssel Hot Shots efter den tidligere cheftræner Alex Jureksson.

- Det er naturligvis med beklagelse at vi må sige farvel til Alex Jureksson, men det er ikke lykkedes, inden for den aftalte tidsramme, at finde et job til ham her i Danmark, selv om både vi og Alex Jureksson har prøvet ihærdigt, fortæller Hot Shots’ formand, Jeppe Bisgaard.

- Vi havde store forventninger til samarbejdet og det samme havde Alex Jureksson, men klubben har ikke økonomisk mulighed for selv at ansætte Alex Jureksson. Vores aftale var betinget af at vi fandt et passende arbejde til ham, og det er som nævnt, desværre ikke lykkedes for os.

- Vi har været glade for Alex der har tilført klubben meget god inspiration, ikke kun til vores elitehold, men også ungdomsafdelingen har nydt godt af hans ekspertise og viden. Vi ønsker Alex alt det bedste i hans fremtidige virke, lyder det fra Jeppe Bisgaard.

Alex Jureksson siger hertil:

- Både jeg og klubben har gjort hvad der var muligt for at løse job situationen, men det er desværre ikke lykkedes, jeg har været glad for min tid i BFC Vendsyssel Hot Shots og vil følge klubbens aktiviteter fremover, vi fik en lidt træg start men er på rette vej, vi havde to målsætninger ved sæsonstart, to finale pladser, både i Pokalturneringen og ved DM, den første er nået og mon ikke det lykkes for holdet at komme i DM-finalen.

- Jeg nåede at arbejde sammen med min afløser, Steffen, både som spiller og anfører, men ikke mindst, efter at han blev langtidsskadet, som ass. træner, jeg er sikker på at Steffen har det der skal til for at klubben når sin målsætning, og ønsker ham held og lykke med hans nye opgave.

- Klubben byder Steffen velkommen som træner, vi har lavet en aftale med ham, om at tage over efter Alex, indtil videre, til afslutningen af denne sæson. Vi er sikre på at Steffen løser opgaven til alles tilfredshed, han nyder stor respekt, både hos spillere, klubbens ledelse og ikke mindst hos klubbens fans, vi har alle lært ham at kende som en spiller der altid yder en 110 procent indsats og er sikre på at han overfører den indstilling til hans nye opgave som træner i klubben, slutter Jeppe Bisgaard.