Steinfath på ski med kite

HARDANGERVIDDA: Efter for nylig at have krydset Skagerak på sit SUP-board er Casper Steinfaht fra Klitmøller tilbage i Norge, hvor han har byttet board og paddle ud med ski og kite.

Han er blandt deltagerne ved stævnet Red Bull Ragnarok, der begyndte torsdag og fortsætter frem til søndag. Her skal de godt 300 deltagere på ski og snowboard og med kite i højfjeldsområdet Hardangervidda gennemføre en distance på 130 kilometer.

- Efter at have gennemført Viking Crossing for to uger siden er jeg mega spændt på at gribe nye vilde udfordringer. Kitesurfing har total grebet min fantasi, og da jeg hørte om Red Bull Ragnarok, hvor man kombinerer kite med ski, var jeg helt solgt. Jeg glæder mig til at kaste mig ud i et nyt eventyr i weekenden og prøve nogle nye personlige grænser af i de vanvittigt smukke norske fjelde, fortæller Casper Steinfath til hjemmesiden www.redbull.com.

Det er ottende gang stævnet afvikles. 2017-udgaven af Red Bull Ragnarok var den hårdeste udgave til dato, og kun otte ud af i alt 350 deltagere fra 29 forskellige nationer nåede målstregen.