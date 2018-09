Steinfath suveræn til danske SUP-mesterskaber

AMAGER/KLITMØLLER: Det var Casper Steinfath mod resten af Danmark, da der lørdag var danske mesterskaber i Stand Up Padling med den fire-dobbelte verdensmester fra Klitmøller som gæst.

Det er sjældent, kalenderen tillader, at den 24-årige padlesurfer kan kæmpe med om DM-guld. Men i år var han med på Amager Strandpark, og i lørdagens to discipliner vandt han to gange guld på sprint og langdistance-racet over 15 kilometer.

Selvom konkurrencen ikke kan måle sig med næste uges EM, kan Casper Steinfath bruge de danske mesterskaber til ganske meget.

- Det er altid en fest at være med til DM, og det er en god generalprøve for mig forud for EM. Det giver mig troen på, at jeg har formen til at være på det højeste niveau. Det er fest for folket og for sporten, men også et springbræt for mig, siger Casper Steinfath.

Om formiddagen vandt Casper Steinfath 200 meter sprint med flere brætlængder til nummer to, 17-årige Christian Andersen fra Klitmøller.

De to lå også side om side i lørdagens højdepunkt - den lange distance over 15 kilometer rundt om den kunstige ø på Amager Strandpark.

Men til sidst rykkede Casper Steinfath forbi sin syv år yngre elev og padlede DM-guld nummer to i land.

Casper Steinfath bruger især DM på at teste formen af inden de to mest hæsblæsende uger i sin knap 10 år lange karriere.

Tirsdag begynder EM på Sardinien, og lørdag 15. september satseer han hårdt på at blive nummer et på verdensranglisten, når verdens 32 bedste padlesurfere atter mødes på World Touren i New York til en tur rundt om Frihedsgudinden.

- De to næste uger bliver ekstreme. Jeg glæder mig til at give den gas, for formen er god. Jeg håber så meget, at jeg kan vinde mit femte EM og senere komme øverst på verdensrangliste. Jeg har en god fornemmelse i maven - det bliver et eventyr, siger han.

DM fortsætter søndag med technical race, der er Casper Steinfaths paradedisciplin med tre verdensmesterskaber i bagagen.